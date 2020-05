Tennis

Tennis : Dominic Thiem a profiter du confinement pour s’améliorer...

Publié le 13 mai 2020 à 21h35 par La rédaction

Après près de deux mois d’arrêt, quel joueur réussira à tirer son épingle du jeu de cette situation ? Pour Dominic Thiem, tout se jouera dans la tête.

Le coronavirus a touché de plein fouet le sport en général et le tennis n’a pas été épargné par la propagation du Covid-19. De nombreux tournois ont été reportés et annulés et les joueurs ont vu leur calendrier être totalement chamboulé. Pour la grande majorité d'entre eux, il sera difficile de retrouver leur meilleur niveau après cet arrêt. Pas pour Dominic Thiem qui se sent physiquement au point. L’Autrichien a en revanche travaillé l’aspect mental.

« Je suis mentalement au plus haut niveau »