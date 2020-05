Tennis

Tennis : L’énorme révélation de la femme de Novak Djokovic

Publié le 14 mai 2020 à 19h35 par La rédaction

Aujourd’hui premier mondial au classement ATP, Novak Djokovic aurait toutefois pu arrêter le tennis en mars 2018. Sa femme a fait d’étonnantes révélations sur le passage très difficile du tennisman serbe.

Le tennis est un des sports les plus compliqués au monde. En plus d’être fort physiquement, il faut absolument avoir un mental d’acier pour réussir. De nombreux joueurs ont cette qualité, mais celui qui semble avoir atteint le plus haut niveau mentalement est bien Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial au classement ATP a effectivement réalisé de nombreux retournements de situation. Toutefois, le Serbe a tout de même connu des moments difficiles jusqu’à vouloir arrêter. Sa femme a fait une grosse révélation dans l’émission « In Depth With Graham Bensinger » qui remonte au mois de mars 2018...

« Il m’a dit qu’il voulait arrêter »