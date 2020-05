Tennis

Tennis : Monfils, vainqueur de Roland-Garros ? Noah pose une condition

Publié le 13 mai 2020 à 23h35 par La rédaction

Reportée du 20 septembre au 4 octobre prochain, l’édition 2020 de Roland-Garros devrait être très particulière. Un Français peut-il remporter le tournoi ? Yannick Noah, dernier tricolore à avoir soulevé le trophée, donne son pronostic.

Le tennis français a connu de grands moments. Mais s’il y en a bien un qui restera dans la tête de tous les amateurs de la petite balle jaune c’est la victoire de Yannick Noah lors de l’édition de 1983 de Roland-Garros. Il reste d’ailleurs le dernier Français à avoir remporté les Internationaux de France. Reporté fin septembre cette année, le plus prestigieux des tournois sur terre battue devrait être très particulier. Noah d’ailleurs expliqué que cette édition ne devrait encore pas être pour un Français, à moins que Rafael Nadal ne dispute pas le tournoi...

« Si Nadal arrête, je pense qu’il peut gagner ! »