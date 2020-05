Tennis

Tennis : Rafael Nadal affiche une volonté pour la fin de sa carrière !

Publié le 13 mai 2020 à 15h35 par Th.B.

Âgé de 33 ans, Rafael Nadal ne dispose plus que d’une poignée d’années avant la fin de sa carrière. Le numéro 2 mondial voudrait quitter le tennis professionnel en laissant au grand public une belle image.

« La fin de carrière de Rafael Nadal ? Tant qu'il est épargné par les blessures, il peut encore jouer trois ou quatre ans facile. Il est motivé et a la conviction qu'il peut encore gagner. Je peux pas imaginer Rafael se contenter de jouer pour jouer ». Voici le message que Toni Nadal, oncle et ancien coach de Rafael Nadal a fait passer ces derniers temps. À 33 ans, le Majorquin dispose donc de quelques années devant lui, mais la plus grande partie de sa carrière est sans contestation possible derrière lui désormais. Numéro 2 mondial au classement ATP et détenteur de 19 titres de tournois du Grand Chelem, Nadal ne veut pas qu’on se souvienne de lui seulement comme un grand compétiteur, mais comme une belle personne.

« Si tu as 30 titres du Grand Chelem mais aucun ami, tu seras malheureux »