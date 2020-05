Tennis

Tennis : Le message du patron de l’ATP sur la suite de la saison !

Publié le 10 mai 2020 à 17h35 par D.M.

Patron de l’ATP, Andrea Gaudenzi s’est prononcé sur une reprise des tournois. Malgré la situation sanitaire, il ne veut pas tirer un trait sur cette saison.

La crise sanitaire prive les amoureux de la balle jaune de leur sport préféré. Depuis la mi-mars, l’ATP a suspendu l’ensemble de ses tournois, tout comme la WTA chez les femmes. Une reprise est espérée durant l’été, mais le pessimisme règne chez de nombreux joueurs à l'image de Rafael Nadal. « J'espère que nous allons pouvoir reprendre la compétition cette année, mais je n'y crois pas. Je suis plus préoccupé par l'Open d'Australie 2021 que par ce qu'il va se passer cette année. Je pense que l'année 2020 est quasiment perdue. J'espère que nous allons pouvoir reprendre l'année prochaine, je l'espère vraiment » avait annoncé l’Espagnol dans un entretien à El Pais . Alors que Roland-Garros doit avoir lieu en septembre et que l’US Open est toujours prévu à la fin du mois d’août (24 août au 13 septembre), le patron de l’ATP refuse de prononcer l’arrêt de la saison et a déclaré que les décisions relatives à la tenue des compétitions étaient prises six à huit semaines à l’avance.

« Nous traitons la question six à huit semaines à l’avance »