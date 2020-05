Tennis

Tennis : Ce constat inquiétant sur le retour de Roger Federer

Publié le 13 mai 2020 à 19h35 par La rédaction

À 38 ans, Roger Federer se rapproche sans aucune surprise de la fin de sa carrière. Le tennismans suisse vient de perdre une année pour une ancienne légende du tennis.

Le coronavirus a totalement chamboulé le sport en général. Le tennis a particulièrement été touché car de nombreux tournois ont été reportés ou même annulés. Certains joueurs en ont-ils toutefois profité ? Andy Murray pourrait mieux revenir après cet arrêt du circuit ATP. Qu’en est-il des membres du « Big 3 » ? Une ancienne légende du tennis plaint Roger Federer...

« Je pense que celui qui est le plus touché est Roger Federer »