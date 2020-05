Tennis

Tennis : Gaël Monfils affiche son optimisme pour Roland-Garros !

Publié le 25 mai 2020 à 21h35 par La rédaction

Lors de sa petite « conférence de presse » organisée sur sa chaîne Twitch, Gaël Monfils est revenu sur les récentes informations indiquant que Roland-Garros pourrait tout de même se tenir en septembre prochain.

Gaël Monfils reste positif. Après un bon début de saison, le Français a été contraint de stopper sa bonne dynamique en raison de la crise du coronavirus. Alors que Roland-Garros devait initialement débuter cette semaine, Gaël Monfils a organisé une petite « conférence de presse » ce lundi en compagnie de six journalistes sur sa chaîne Twitch. Et il en a profité pour glisser un mot concernant son optimisme sur la tenue de Roland-Garros au mois de septembre…

« Jouer le tournoi, ça serait fou »