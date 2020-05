Tennis

Tennis : L'annonce du président de la FFT sur Roland-Garros !

Publié le 24 mai 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 24 mai 2020 à 20h37

Reporté à cause du coronavirus, Roland-Garros se disputera en septembre prochain. Le président de la Fédération Française de Tennis a effectivement confirmé qu’il n’y aurait pas de nouveau report.

L’émancipation malheureuse du coronavirus a totalement bousculé le calendrier des circuits ATP et WTA. Alors que de nombreux tournois ont été annulés comme Wimbledon, Roland-Garros a quant à lui été reporté. Initialement prévu entre le 18 mai et le 7 juin, les Internationaux de France se disputeront finalement entre le 20 septembre et le 4 octobre prochain. Alors que le Covid-19 continue de se propager en France, faut-il envisager un nouveau report ? Le président de la Fédération Française de Tennis s'est prononcé sur le sujet.

« Nous serons au rendez-vous ! »