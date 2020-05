Tennis

Tennis : Cette grande annonce sur l’organisation de Roland-Garros

Publié le 24 mai 2020 à 14h35 par J.-G.D.

Directeur général de la FFT, Jean-François Vilotte explique que la haute instance du tennis français s’adaptera aux conditions pour Roland-Garros.

Les amoureux de la petite balle jaune devront encore patienter quelques mois pour assister à cette nouvelle édition de Roland-Garros. Initialement prévu du 24 mai au 7 juin, le Grand Chelem parisien devrait débuter fin septembre selon les propos de Guy Forget, patron du tournoi. L’organisation a dû s’adapter à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, et dans les colonnes du Parisien ce dimanche, Jean-Français Vilotte, directeur général de la Fédération française de tennis, en dit plus sur la tenue de Roland-Garros.

« Nous serons en capacité d’organiser le tournoi en fonction de la situation »