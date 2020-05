Tennis

Tennis : Guy Forget dévoile la date de Roland-Garros !

Publié le 23 mai 2020 à 16h35 par A.D.

Roland-Garros, qui aurait dû avoir lieu ce week-end, sera vraisemblablement reporté à cause du coronavirus. Guy Forget, directeur du tournoi, a annoncé que le Grand Chelem français aurait lieu entre le 20 et le 27 septembre.

Roland-Garros devrait débuter avant le mois d'octobre. C'est en tous les cas ce qu'a annoncé Guy Forget, directeur du tournoi. Pour contrer le coronavirus, la FFT a décidé de suspendre toutes ses activités pendant plusieurs semaines. Alors qu'il était initialement prévu pour ce week-end, Roland-Garros devrait être reporté dans les mois à venir. Comme l'a indiqué Guy Forget, le Grand Chelem français devrait avoir lieu entre le 20 et le 27 septembre.

«C’est prématuré, mais ça se fera entre le 20 et le 27 septembre»