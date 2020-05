Tennis

Tennis : Coronavirus, Open d'Australie... Pouille propose une solution pour la reprise !

Publié le 22 mai 2020 à 17h35 par A.D.

Pour contrer le coronavirus, le monde sportif s'est mis en pause pendant plusieurs semaines. Selon Lucas Pouille, la compétition ne devrait reprendre qu'à partir de l'Open d'Australie en janvier 2021.

Lucas Pouille a milité pour une saison blanche. Depuis de longues semaines, le coronavirus fait de sérieux dégâts. Ce qui a poussé les grandes instances sportives à suspendre toutes leurs activités. Alors qu'une reprise très prochaine est à l'étude, Lucas Pouille est plus que sceptique. Dans les colonnes de L'Equipe , le Français a estimé qu'il était préférable de stopper définitivement la saison 2020 et de reprendre pour l'Open d'Australie au début de l'année prochaine.

«Autant arrêter les frais et reprendre directement en Australie»