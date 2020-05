Tennis

Tennis : L’annonce de Rafael Nadal sur le record de Roger Federer

Publié le 21 mai 2020 à 22h35 par T.M.

Alors que Rafael Nadal n’est qu’à un Grand Chelem du record de Roger Federer, l’Espagnol s’est confié sur cette course avec le maitre à jouer suisse.

Avec le coronavirus, Roland-Garros a notamment été décalé de plusieurs semaines. Rafael Nadal va donc devoir se montrer un peu plus patient pour faire parler à nouveau son talent sur terre battue. Régnant en maitre à Porte d’Auteuil, l’Espagnol aurait d’ailleurs pu remporter son 20ème tournoi du Grand Chelem à cette occasion et ainsi revenir à égalité avec Roger Federer, qui détient le record de victoires en Grand Chelem. Nadal n’est en effet qu’à une longueur du Suisse. Qui restera donc dans les livres des records ? Le numéro 2 mondial a évoqué cette lutte acharnée avec Federer pour ce titre honorifique.

« Cela ne m’obsède pas »