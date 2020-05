Tennis

Tennis : Federer reçoit un nouveau soutien pour son grand projet !

Publié le 18 mai 2020 à 21h35 par B.C.

Alors que Roger Federer a expliqué qu'il souhaitait voir les organisations du circuit ATP et WTA se réunir, Belinda Bencic a donné raison au Suisse.

Il y a quelques semaines, Roger Federer a émis une idée pour l'avenir du tennis mondial : « Je me demandais juste… suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s'unir et de se regrouper ? » Une proposition qui a fait du bruit, et le Suisse a reçu plusieurs soutiens depuis. 8e joueuse mondiale au classement WTA, Belinda Bencic s'est notamment déclarée favorable à une fusion entre les deux organisations.

« Ce serait logique, parce que les gens s’y perdent avec les deux organisations »