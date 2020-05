Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic... Yannick Noah monte au créneau pour Nick Kyrgios !

Publié le 18 mai 2020 à 15h35 par A.D.

Pour inquiéter les meilleurs, Nick Kyrgios tente des choses hors du commun comme lorsqu'il a servi à la cuillère face à Rafael Nadal. Totalement fan de l'audace de l'Australien, Yannick Noah a tenu à faire son éloge.

Nick Kyrgios peut compter sur le soutien de Yannick Noah. Parmi les joueurs les plus créatifs du circuit, l'Australien n'hésite pas à tenter des choses pour surprendre ses adversaires. Alors que Rafael Nadal se positionne loin derrière sa ligne de fond de court, Nick Kyrgios en a déjà profité pour servir à la cuillère. Si certains estiment qu'il s'agit d'un manque de respect, ce n'est pas du tout le cas de Yannick Noah. Dans les colonnes de L'Equipe , le Français s'est mué en avocat de la défense pour Nick Kyrgios.

«Quand il fait un service à la cuillère (contre) Rafa, je suis comme un fou»