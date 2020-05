Tennis

Tennis : Coronavirus, reprise... Le message fort de Stan Wawrinka !

Publié le 16 mai 2020 à 13h35 par A.D.

Alors que le coronavirus a fait de sérieux dégâts, les compétitions sportives ont été suspendues plusieurs semaines. Stan Wawrinka n'a qu'une hâte : retrouver les courts.

Stan Wawrinka attend avec impatience le retour de la compétition. Pour contrer le coronavirus, le confinement était de mise et les activités sportives ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Alors que les activités ont été stoppées plusieurs semaines, Stan Wawrinka est pressé de reprendre. Lors d'un entretien accordé à l'émission Antivirus sur RTS , le Suisse a expliqué à quel point le tennis et la compétition lui manquaient.

«La compétition, les émotions de la compétition et les fans me manquent»