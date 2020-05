Tennis

Tennis : Henri Leconte encense Rafael Nadal !

Publié le 15 mai 2020 à 14h35 par La rédaction

Interrogé par L'Equipe sur de nombreux sujets, le Français Henri Leconte n’a pas tari d’éloges sur l’actuel numéro 2 mondial, Rafael Nadal.

Rafael Nadal continue d’impressionner. Le recordman de victoires à Roland Garros (12) devrait encore nous faire saliver cette année pour une édition de Roland Garros bien particulière, qui pourrait se disputer à huis-clos dans le mois de septembre. Et l’Espagnol a été comparé à une « écurie de Formule 1 » par le tennisman français Henri Leconte, vainqueur de 19 titres ATP…

« Rafael Nadal est hors norme »