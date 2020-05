Tennis

Tennis : Neymar, Mbappé, Di Maria... Yannick Noah s'enflamme !

Publié le 18 mai 2020 à 13h35 par A.D.

Depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG est entré dans une toute nouvelle dimension. Yannick Noah, grand fan du club parisien, s'est réjoui pour les arrivées de Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria, Neymar ou encore Kylian Mbappé.

Yannick Noah se «régale» au Parc des Princes depuis plusieurs saisons. Grâce à l'arrivée de QSI et de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG est actuellement dans une toute nouvelle ère. Grâce aux moyens des investisseurs qataris, le club de la capitale peut désormais rêver plus grand. Lors des dernières années, le PSG a ainsi pu se permettre de recruter des joueurs tels que Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Ce qui profite grandement à Yannick Noah lorsqu'il a l'occasion d'aller au Parc des Princes.

«On a des monstres : Di Maria, Neymar, Mbappé...»