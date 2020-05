Tennis

Tennis : Novak Djokovic annonce la couleur pour sa fin de carrière

Publié le 15 mai 2020 à 16h35 par A.D.

Alors qu'il soufflera très bientôt ses 33 bougies, Novak Djokovic n'a plus les jambes de ses 20 ans. Malgré tout, l'ogre serbe se voit encore jouer lorsqu'il aura 40 ans.

Novak Djokovic n'est pas prêt à faire ses adieux au circuit ATP. L'ogre serbe a déjà laissé une trace indélébile dans le monde du tennis, mais il ne compte pas en rester là et désire toujours aller plus loin. « J’ai toujours confiance en moi. Et la confiance en soi est aussi liée à l’estime de soi. Je crois que je peux gagner encore plus de tournois du Grand Chelem et battre le record longévité en tant que numéro 1 mondial. Ce sont certainement mes objectifs les plus importants même si ce n’est pas cela qui me motive chaque jour. Ce qui me motive tous les jours c’est de progresser en tant qu’être humain » , a-t-il déclaré dans l'émission In Depth With Graham Bensinger . Lors du même entretien, Novak Djokovic (32 ans) s'est également prononcé sur sa fin de carrière. Comme il l'a lui-même reconnu, le numéro un mondial ne compte pas tirer sa révérence avec ses 40 ans.

«Je jouerai peut-être encore à 40 ans mais...»