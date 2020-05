Tennis

Tennis : Federer reçoit un nouveau soutien pour son grand projet !

Publié le 20 mai 2020 à 15h35 par La rédaction

Désireux de rassembler les organisations du circuit féminin de la WTA et masculin de l’ATP, Roger Federer a reçu un prestigieux soutien.

Il y a quelques semaines, Roger Federer a émis une idée pour l'avenir du tennis mondial sur son compte Twitter : « Je me demandais juste… suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s'unir et de se regrouper ? » Le tennisman suisse souhaite réunir les organisations du circuit ATP et WTA. Un projet déjà mentionné de nombreuses fois mais qui pourrait voir le jour grâce à cette petite pression de l’actuel quatrième mondial. Après celui de Rafael Nadal, Roger Federer reçoit un nouveau soutien.

« J’ai été surpris par cette annonce de Roger Federer »