Tennis

Tennis : Quand Yannick Noah compare Nick Kyrgios à... Benoit Paire

Publié le 18 mai 2020 à 17h35 par A.D.

Yannick Noah apprécie grandement la créativité de Nick Kyrgios. Selon lui, l'Australien a des similitudes avec Benoit Paire, mais est «plus fort».

Nick Kyrgios a quelque chose en lui de Benoit Paire. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Yannick Noah. Doté d'une grande créativité, l'Australien tente parfois des coups improbables pour surprendre ses adversaires. Face à un Rafael Nadal qui a l'habitude d'être loin derrière sa ligne de fond de court, Nick Kyrgios a notamment servi à la cuillère pour le mettre en difficulté. Un geste osé et créatif, comme Benoit Paire est capable d'en faire. Dans les colonnes de L'Equipe , Yannick Noah a comparé Nick Kyrgios avec son compatriote français.

«Nick Kyrgios est créatif, un peu comme Paire en plus fort»