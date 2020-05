Tennis

Tennis : L'énorme aveu de Toni Nadal sur Roger Federer !

Publié le 19 mai 2020 à 21h35 par B.C.

Interrogé sur Roger Federer, Toni Nadal se dit fan du Suisse, et avoue que ce dernier est l'un de ses préférés sur le circuit, juste derrière son neveu.

Au fil des années, Rafael Nadal et Roger Federer sont entrés dans l'histoire du tennis et du sport en général. Parmi les fans de la discipline, chacun a sa préférence entre les deux légendes vivantes et les débats font rages lorsqu'il s'agit d'identifier le plus grand joueur de l'histoire. Interrogé par Eurosport , Toni Nadal se dit impressionné par Federer et avoue que le Suisse est le meilleur.

« Pour l’instant, Federer est le meilleur »