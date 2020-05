Tennis

Tennis : Lucas Pouille vole au secours de Dominic Thiem !

Publié le 21 mai 2020 à 19h35 par T.M.

Face à la crise actuelle, Dominic Thiem avait fait savoir qu’il ne voulait pas participer aux différents projets pour aider les joueurs en difficulté. Une position que comprend Lucas Pouille.

A cause du coronavirus, les circuits ATP et WTA sont actuellement à l’arrêt. La question est maintenant de savoir quand la saison reprendra, en attendant, les joueurs et joueuses doivent donc prendre leur mal en patience. Mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. Si cet arrêt de la saison n’inquiète pas forcément Rafael Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic, qui ont de quoi voir venir financièrement, pour les autres joueurs plus mal classés, cela est forcément plus compliqué. Un projet solidaire a alors été monté, où les joueurs les mieux classés mettent la main à la poche pour aider les plus en difficultés. Un projet qui est loin de faire l’unanimité. Alors que Dominic Thiem s’était opposé à cette idée, Lucas Pouille a pris la défense de l’Autrichien.

« Je suis assez proche du sentiment de Thiem »