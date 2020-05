Tennis

Tennis : Une date de reprise annoncée pour Novak Djokovic ?

Coentraîneur de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic a indiqué que le numéro un mondial pourrait participer au tournoi exhibition organisé par l'ancien joueur serbe Janko Tipsarevic en juin prochain.

La crise sanitaire a chamboulé le calendrier ATP. Depuis mars, aucun tournoi n’a pu être disputé et l’incertitude règne quant à la date de reprise. Le 15 mai dernier, l’ATP a prolongé la suspension de son circuit, tout comme la WTA chez les femmes. Une reprise est espérée durant le mois d’août, mais la suite de la saison reste floue. D’autant plus que les restrictions notamment au niveau des déplacements pourraient rendre impossible une reprise des tournois. Afin de s’entraîner et de garder le goût de la compétition, les joueurs pourraient disputer des exhibitions dans leur pays natal. C’est en tout cas ce que souhaite faire Novak Djokovic.

« On regardera quel tournoi il pourra disputer à Belgrade »