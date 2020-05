Tennis

Tennis : David Ferrer évoque la succession de Federer, Djokovic et Nadal !

Publié le 20 mai 2020 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 20 mai 2020 à 12h36

Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal comptent 56 titres de Grands Chelem à eux trois. Mais ces grands joueurs tireront bientôt leur révérence. Qui prendra le relais ? David Ferrer donne son avis.

Le coronavirus a totalement bousculé le sport mondial. Le tennis a particulièrement été touché puisque de nombreux tournois ont été reportés voir même annulés. Confinés à cause des mesures mises en place pour contrer l’émancipation du coronavirus, les joueurs et anciens joueurs des circuits ATP et WTA s’amusent à dresser des bilans dans des interviews. Benoit Paire ou encore Dominic Thiem se sont récemment illustrés dans ce domaine. David Ferrer a fait de même et a évoqué les successeurs de Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Pour l’ancien tennisman espagnol c’est clair, personne ne prendra le relais de ces membres du légendaire « BIG 3 » .

« Il y aura peut-être un nouveau David Ferrer mais pas un nouveau Rafa Nadal »