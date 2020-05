Tennis

Tennis : Nicolas Mahut agacé par... Gérard Piqué !

Publié le 19 mai 2020 à 14h35 par La rédaction

Après les propos pessimistes de Gérard Piqué concernant la tenue de la Coupe Davis à Madrid en novembre, Nicolas Mahut a tenu à réagir. Et le Français semble assez remonté contre le défenseur du Barça…

Il y a quelques semaines, Gérard Piqué s’annonçait pessimiste concernant la tenue de la Coupe Davis en novembre prochain, prévue à Madrid. Il déclarait notamment que « Il y a beaucoup d'incertitude. Nous essayons de nous tenir au courant de ce que dit le gouvernement à propos du sport, et de savoir si nous pouvons mettre des spectateurs à l'intérieur de la Caja Magica ». Des propos qui ne semblent pas passer auprès de tout le monde, et surtout pas pour Nicolas Mahut…

« Je trouve qu’il ne fait pas le maximum »