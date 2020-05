Tennis

Tennis : Dominic Thiem réagit à la polémique !

Publié le 19 mai 2020 à 12h35 par La rédaction

En plein cœur d’une polémique pour avoir refusé d’apporter son soutien au fonds d’aide pour les joueurs de tennis en difficulté, Dominic Thiem est revenu sur ce qui a motivé sa décision.

Dominic Thiem était dans la tourmente. A cause du coronavirus, plusieurs grands noms du Tennis mondial ont proposé de créer un fonds d’aide pour les joueurs en difficulté financière. De son côté, Thiem avait refusé d’apporter son soutien, provoquant une polémique autour de son choix, poussant même une joueuse algérienne, Inès Ibbou, à rédiger une lettre ouverte à ce sujet. Mais Dominic Thiem ne changerait toujours pas de position…

« Je veux choisir moi-même qui j’aide »