Tennis : Cette révélation sur la progression folle de Rafael Nadal !

Publié le 23 mai 2020 à 20h35 par La rédaction

Rafael Nadal est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Son agent a révélé que le tennisman espagnol a toujours souhaité faire partie de l'élite !

Le coronavirus a complètement chamboulé le sport mondial et le tennis est pour le moment toujours à l’arrêt. Alors que de nombreux tournois ont été reportés voir même annulés, certains acteurs et actrices de la petite balle jaune s’amusent à dresser des bilans. L’agent de Rafael Nadal a évoqué la fulgurante progression de l’actuel numéro deux mondial au circuit ATP dans une interview pour Eurosport .

« Je pensais qu’il pourrait être l’un des meilleurs joueurs de l’histoire ! »