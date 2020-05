Tennis

Tennis : Ce témoignage lourd de sens sur l'héritier de Roger Federer

Publié le 23 mai 2020 à 23h35 par La rédaction

Jannik Sinner est la révélation du circuit ATP de ces derniers mois. Le jeune italien réalise de nombreux exploits et bat d’ores et déjà des records. Est-il le futur Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et même Andy Murray ? Il y a des chances...

Jannik Sinner est considéré pour de nombreux amateurs de tennis comme l’un des prochains grands joueurs du circuit. À seulement 18 ans, la pépite italienne est classée 73ème au classement ATP et a récemment remporté les Next Gen ATP Finals. Considéré comme le futur Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et même Andy Murray, Jannick Sinner devra faire preuve de patience et prendre exemple sur les autres légendes de ce sport. C’est en tout cas ce que lui a conseillé un ancien grand tennisman italien dans une interview pour UbiTennis .

« Il a longtemps été considéré comme l'héritier de Federer, Nadal, Djokovic et Murray. Cela ne veut pas dire qu'il va le devenir »