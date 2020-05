Tennis

Tennis : Reprise, huis clos... Le gros coup de gueule de Roger Federer !

Publié le 22 mai 2020 à 21h35 par La rédaction

À chaque intervention, Roger Federer semble faire bouger les lignes. Après son envie d’unir les deux organisations ATP et WTA, le tennisman suisse a poussé un coup de gueule sur l’idée de reprise à huis clos !

Le coronavirus a touché de plein fouet le sport mondial. Si le football reprend peu à peu, le tennis pourrait aussi revoir le jour. Après de nombreux tournois annulés et reportés, le circuit ATP et WTA pourraient reprendre à huis clos. Mais cette idée n’a pas été bien accueillie par l’un des membres du « BIG 3 » . Roger Federer a effectivement poussé un coup de gueule contre cette éventuelle initiative dans une interview dans le cadre d’une opération caritative retranscrite par le site Globo .

« Un stade complètement vide lors de grands tournois est très difficile à imaginer ! »