Tennis : Coronavirus, blessure... Roger Federer fait le point sur son retour !

Publié le 23 mai 2020 à 10h35 par B.C.

Opéré du genou en février, Roger Federer a profité de ce confinement pour se reposer. Le Suisse avoue d'ailleurs ne pas se soucier encore de la reprise.

Gêné depuis un certain temps par son genou droit, Roger Federer a décidé de se faire opérer en février et devait rater une partie de la saison afin de retrouver la compétition sur gazon cet été. Cependant, l'épidémie de coronavirus a bouleversé les plans du Suisse. Ce dernier n'a finalement pas raté Roland-Garros et doit prendre son mal en patience avant de revenir. Federer avoue toutefois que ce repos lui a permis de se ressourcer avec les siens et qu'il ne prévoit pas de reprendre l'entraînement pour le moment.

« Cela prendra beaucoup de temps avant que nous puissions retrouver la compétition »