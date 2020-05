Tennis

Tennis : Federer ou Djokovic ? Le clan Nadal a tranché !

Publié le 22 mai 2020 à 23h35 par La rédaction

Confinés à cause des mesures sanitaires mises en place pour contrer l'émancipation du coronavirus, Toni Nadal s’est amusé à dresser un petit bilan. Il a dévoilé le nom de l’adversaire le plus coriace entre Roger Federer et Novak Djokovic que Rafael Nadal a dû affronter !

« Pour moi, Federer est un joueur exceptionnel. J’aime beaucoup regarder Roger Federer. Si je n’étais pas l’oncle et l’entraîneur de Rafa, je voudrais que Federer gagne tous les matchs. Au final, j’aime sa façon de jouer car il est très élégant mais aussi très efficace. Je sais que Federer est le meilleur avec peut-être Rod Laver ou Rafa, il n’est pas très loin derrière finalement. Mais pour l’instant, Federer est le meilleur » avait expliqué Toni Nadal il y a quelques jours. Mais l’oncle de Rafael Nadal préfère jouer contre Roger Federer que contre le dernier membre du « BIG 3 » . Il s’explique.

« Je préfère jouer contre Federer »