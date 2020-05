Tennis

Tennis : Djokovic affiche ses ambitions pour son tournoi !

Publié le 25 mai 2020 à 19h35 par La rédaction

Novak Djokovic a annoncé être déterminé à remporter un tournoi qu’il a lui-même organisé. Le Serbe est affûté et prêt à donner le meilleur de lui-même.

Les instances dirigeantes du tennis ont annoncé il y a quelques jours que les circuits ATP et WTA, à l'arrêt complet depuis mars dernier, resteront gelés jusqu'à fin juillet. Novak Djokovic, désireux de vite reprendre le tennis, a organisé un tournoi. Ce dernier se disputera du 13 juin au 5 juillet en Serbie, en Croatie, au Monténégro et en Bosnie. Plusieurs joueurs ont déjà rejoint le numéro 1 mondial mais Djokovic reste le grand favori. Il a d’ailleurs dévoilé ses ambitions.

« Je prends ce Adria Tour très au sérieux ! »