Tennis : Wawrinka annonce avoir refusé une proposition de Djokovic !

Publié le 25 mai 2020 à 17h35 par A.D.

Novak Djokovic aurait proposé à Stan Wawrinka de le rejoindre en Serbie pour jouer. Alors qu'il n'est pas tout à fait remis sur le plan physique, le Suisse aurait décliné l'invitation du numéro un mondial.

Stan Wawrinka n'est pas prêt à affronter Novak Djokovic. A peine remis de ses pépins physiques, le Suisse n'est pas encore disposé à disputer des matchs d'exhibition. Lors d'un entretien accordé à RTS Sport , Stan Wawrinka a confié qu'il avait même dû refuser une invitation de Novak Djokovic.

Wawrinka a refusé une invitation de Djokovic en Serbie