Tennis : La grosse annonce de Novak Djokovic sur son confinement

Publié le 26 mai 2020 à 19h35 par T.M.

Confiné lui aussi à cause du coronavirus, Novak Djokovic n’a toutefois pas arrêté le tennis pour autant. En effet, le Serbe a annoncé qu’il avait continué à s’entraîner ces dernières semaines.

Une très grosse partie de la planète a été à l’arrêt ces dernières semaines à cause du coronavirus. Le monde du sport a lui aussi dû s’adapter, devant stopper tous les événements. Si cela est en train de repartir, notamment avec championnat allemand de football, le tennis est lui toujours à l’arrêt. Et pour le moment, le flou est total concernant la reprise des circuits ATP et WTA. Pour les joueurs et joueuses, l’incertitude est donc présente pour la suite de la saison, eux qui ont dû continuer à s’entraîner comme ils le pouvaient durant ce confinement. Une période compliquée pour certains, mais pas pour Novak Djokovic, qui n’a pas arrêter de s’entraîner.

« J’ai beaucoup joué au tennis »