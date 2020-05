Tennis

Tennis : Tsonga lâche une énorme confidence sur Nadal !

Publié le 26 mai 2020 à 17h35 par La rédaction

En 2009, Robin Söderling a crée la surprise en battant Rafael Nadal à Roland Garros. Selon Jo- Wilfried Tsonga, il y a une explication à cela.

C’était un coup de théâtre en 2009, l’élimination de Rafael Nadal en huitième de finale de Roland Garros, un tournoi dans lequel il excelle. Le Suédois Robin Söderling avait crée la sensation à l’époque en éliminant le Majorquin en quatre set (6-2, 6-7, 6-3, 7-6). Encore aujourd’hui, beaucoup ont en mémoire ce match perdu par Nadal, mais Jo Wilfried Tsonga relativise sur cet exploit et donne des explications.

Rafael Nadal affaibli