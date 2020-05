Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer... Lucas Pouille révèle son préféré !

Publié le 26 mai 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que le tennis est toujours interrompu suite à la crise sanitaire, Lucas Pouille est revenu sur certains des adversaires qu'il a côtoyé et désigne le plus difficile à jouer.

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer domine le tennis mondial et accumulent les titres en Grand Chelem. Si les trois joueurs sont sans cesse comparés sur leurs qualités, les avis sur qui est le meilleur divergent. Si le débat semble sans fin, le Français Lucas Pouille qui a déjà eu l’occasion de se confronter aux trois têtes d'affiches donne son avis sur la question et il a un avis plutôt tranché.

Lucas Pouille élogieux sur Djokovic