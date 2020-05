Tennis

Tennis : Thiem révèle le secret de Rafael Nadal à Roland-Garros !

Publié le 28 mai 2020 à 16h35 par La rédaction

Défait à deux reprises en finale de Roland-Garros, Dominic Thiem a expliqué pourquoi Rafael Nadal était aussi fort dans ce tournoi en revenant sur sa dernière finale perdue.

Le 9 juin 2019, Rafael Nadal remportait son douzième titre de Roland-Garros au détriment de Dominic Thiem. Un match d’un très haut niveau où le tennisman espagnol a finalement pris l’ascendant en quatre sets. L’Autrichien et actuel troisième au classement ATP a alors perdu une seconde fois en finale de ce prestigieux tournoi après sa défaite en trois sets face au même adversaire en 2018. Thiem est revenu sur cette défaite et a expliqué pourquoi Rafael Nadal était aussi fort à Roland-Garros dans une interview pour Eurosport .

« tu dois non seulement le battre lui, mais aussi sa légende »