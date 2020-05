Tennis

Tennis : Cette anecdote très amusante de Nadal sur le match du siècle !

Publié le 28 mai 2020 à 12h35 par La rédaction

Le 6 juillet 2008, Rafael Nadal remportait le tournoi de Wimbledon après un match légendaire contre Roger Federer. Le tennisman espagnol a livré une anecdote amusante sur cette finale.

Le coronavirus a touché de plein fouet le sport mondial. Le tennis n’a pas été épargné par le virus puisque de nombreux tournois ont été reportés voir même annulés. Confinés en raison des mesures sanitaires prises par plusieurs gouvernements, les joueurs et joueuses des circuits ATP et WTA s’amusent à dresser des bilans. Rafael Nadal s’est illustré dans ce domaine et s’est penché sur la finale de Wimbledon en 2008 où il était opposé à Roger Federer. L’Espagnol a lâché une bien belle anecdote !

« Mon oncle s’est endormi dans le vestiaire »