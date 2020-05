Tennis

Tennis : Roger Federer revient sur un tournant de sa carrière !

Publié le 26 mai 2020 à 13h35 par Th.B.

Blessé au genou en 2016, Roger Federer est revenu sur cette saison particulière, moment où le Suisse a tout remis en question…

Certes, en janvier 2018, Roger Federer remportait le Grand Chelem de l’Open d’Australie pour la deuxième année consécutive et se trouvait sur le toit du monde de la balle jaune. En effet, à cette époque, le Suisse était numéro un au classement ATP à 36 ans. Mais pour arriver à ce sacre, Federer a dû passer par la case opération. Gêné au genou droit, Federer s’est fait opéré alors qu’il traînait une grosse douleur. Sa saison 2016 en avait pâti et il a eu de sérieux doutes sur la suite des opérations pour lui.

« Je me suis un peu demandé si ça allait être la fin ou non »