Tennis

Tennis : Quand Djokovic est appelé à surpasser Federer !

Publié le 27 mai 2020 à 15h35 par Th.B.

Derrière Rafael Nadal et Roger Federer concernant le nombre de Grands Chelems remportés, Novak Djokovic aurait toutes les qualités nécessaires et un état d’esprit de fer pour battre le record du Suisse.

À 33 ans, Novak Djokovic a encore de belles années de tennis devant lui, étant le plus jeune du Big 3 puisque Roger Federer soufflera sa 39ème bougie en août et que Rafael Nadal fêtera son 34ème anniversaire début juin. Au cours de sa carrière, le Serbe a raflé 17 titres du Grand Chelem quand Nadal en a remporté 19 et se trouve à une petite longueur du recordman Federer, disposant de 20 trophées. Mais pour Fabio Fognini, ami de longue date de Novak Djokovic, Nole aurait toutes les cartes en main pour poser les bases d’un nouveau record.

« Je pense qu’il peut battre le record de Federer »