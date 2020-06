Tennis

Tennis : Coronavirus, huis clos... Rafael Nadal se positionne !

Publié le 1 juin 2020 à 12h35 par A.D.

Pour ne pas relancer la propagation du coronavirus, les compétitions sportives pourraient reprendre à huis clos. Rafael Nadal a donné son avis sur une reprise sans spectateur.

Rafael Nadal n'aimerait pas jouer à huis clos. Comme tous les autres professionnels du tennis, le Majorquin n'a pas joué pendant plusieurs semaines à cause du coronavirus. Dans les prochaines semaines, le numéro 2 mondial et ses pairs pourraient retrouver le chemin des courts. Toutefois, il est possible qu'ils soient contraints de jouer devant des enceintes vides. En effet, les organisateurs pourraient décider d'organiser les prochains tournois à huis clos. Une hypothèse qui n'enchante pas Rafael Nadal.

«Il n'y a rien qui remplace la présence du public et l'énergie que ça génère»