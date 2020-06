Tennis

Tennis - Roland-Garros : Coronavirus, reprise... Rafael Nadal annonce la couleur !

Publié le 1 juin 2020 à 9h35 par A.D. mis à jour le 1 juin 2020 à 9h41

Alors que le coronavirus fait rage, Roland-Garros devrait être reporté en septembre. Rafael Nadal a donné ses conditions pour participer au Grand Chelem français.

Rafael Nadal sera-t-il de la partie à Roland-Garros ? Telle est la question. Pour freiner la propagation du coronavirus, les activités sportives ont été suspendues pendant plusieurs semaines. En ce qui concerne Roland-Garros, le Grand Chelem français a été reporté et devrait se tenir en septembre. Malgré tout, Rafael Nadal ne serait pas certain de prendre part à son tournoi préféré. Lors d'un entretien accordé à Stade 2 , le Majorquin s'est prononcé sur sa participation à Roland-Garros.

«Si tout ça est réuni, oui je serai là»