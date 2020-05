Tennis

Tennis : Nadal en pleine forme pour la reprise ? Son entraîneur répond !

Publié le 30 mai 2020 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 30 mai 2020 à 14h36

Écarté des terrains à cause de l’émancipation du coronavirus, les tennismans pourraient vite voir la compétition reprendre. Sont-ils prêts physiquement et mentalement ? Le clan Nadal donne des nouvelles du deuxième au classement ATP !

Le coronavirus a totalement bousculé le quotidien des tennismen. Confinés pour combattre l’émancipation du Covid-19, les joueurs et joueuses des circuits ATP et WTA retrouvent peu à peu les courts après de nombreuses semaines d'arrêt. Mais alors comment se sentent-ils ? Retrouvent-ils leurs repères ? Un des entraîneurs de Rafael Nadal a donné des nouvelles du tennisman espagnol dans une interview pour Radio Marca .

« Cette pause n’est pas bonne pour Nadal »