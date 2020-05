Tennis

Tennis - Roland-Garros : Guy Forget affiche une certitude !

Publié le 29 mai 2020 à 14h35 par A.D. mis à jour le 29 mai 2020 à 14h37

Pour freiner la propagation du coronavirus, le monde sportif s'est mis en pause pendant plusieurs semaines. Alors que Roland-Garros est reporté, Guy Forget a fait part de son optimisme sur la reprise des compétitions.

Guy Forget se veut confiant pour la reprise des compétitions. Alors que le coronavirus a fait de sérieux dégâts, les activités sportives ont été suspendues pendant de longues semaines. En ce qui concerne Roland-Garros, les organisateurs ont prévu de le reporter. Comme l'a indiqué Guy Forget, directeur du tournoi, le Grand Chelem français devrait se tenir à la fin du mois de septembre : « L’annonce officielle n’a pas été encore faite. Ce sera sans doute entre fin septembre et début octobre. (...) C’est un peu prématuré de l’annoncer maintenant, mais ça se fera entre le 20 et le 27 septembre » , avait-il confié il y a quelques jours à Europe 1 . Interrogé cette fois par Eurosport , Guy Forget a annoncé la couleur pour la reprise des compétitions.

«Je suis convaincu que certains tournois se joueront, même avant Roland-Garros»