Tennis : Big 3, Murray... McEnroe adresse un précieux conseil à Kyrgios !

Publié le 31 mai 2020 à 16h35 par A.D.

Selon John McEnroe, Nick Kyrgios est le plus grand talent derrière Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer et Andy Murray. La légende américaine a tenu à conseiller l'Australien pour qu'il passe un cap.

Nick Kyrgios peut compter sur les conseils avisés de John McEnroe. Considéré comme l'un des plus grands talents du circuit, l'Australien (25 ans) serait un cran derrière Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer et Andy Murray selon la légende américaine. D'ailleurs, lors d'un entretien accordé à The Age , John McEnroe a précisé ce qu'il manquait à Nick Kyrgios pour s'inviter à la table des plus grands.

«Nick a du talent, mais il faut faire le travail au niveau mental et physique»