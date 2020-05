Tennis

Tennis : Gilles Simon se livre sur un Roland-Garros à huis-clos !

Publié le 30 mai 2020 à 16h35 par La rédaction

Habitué à disputer Roland-Garros, le Français Gilles Simon livre ses impressions et son avis concernant un tournoi à huis-clos qui serait, selon lui, un mal pour un bien…

Le Français Gilles Simon n’a pas la langue dans sa poche. Dans une interview pour Tennis Break News , Gilles Simon est revenu sur la pandémie du coronavirus, ainsi que sur la possibilité d’un Roland-Garros à huis-clos, déjà évoqué par la ministre des sports Roxana Maracineanu. Et selon lui, jouer un Roland-Garros à huis-clos ne serait pas la fin du monde, et serait même un mal pour un bien…

«Si Roland-Garros est vide, ce sera triste. Mais ce sera pour une fois, et basta»