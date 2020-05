Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic avantagés pour la reprise ? Le clan Thiem répond !

Publié le 30 mai 2020 à 10h35 par La rédaction

Dans deux semaines, un mois ou en août prochain ? Personne ne sait quand va véritablement reprendre le tennis. Mais la question est de savoir qui réussira à rebondir de cette coupure ? Le père de Dominic Thiem pointe du doigt le « BIG 3 » !

Alors que le football commence doucement mais surement à rouvrir ses portes, le tennis n’a toujours pas officiellement repris. Si certains tennismen retrouvent petit à petit les courts dans le cadre de matchs amicaux, les circuits ATP et WTA sont encore gelés. Le père de Dominic Thiem a expliqué que cette coupure sera bénéfique à Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer dans une interview pour le quotidien autrichien Kronen Zeitung . Voici pourquoi.

« ils savent comment gérer ça »