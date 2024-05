Nadal : Coup de maître à Roland-Garros ?

Pierrick Levallet

Alors que le début de Roland-Garros approche, Rafael Nadal n'a toujours pas retrouvé son véritable niveau. L'Espagnol continue sa préparation afin d'arriver au sommet de sa forme le 20 mai prochain. Mais la légende de 37 ans n'est pas encore certaine de participer aux Internationaux de France. Mais pour certains, l'Espagnol pourrait réaliser un coup de maître avec une stratégie qui lui est propre.

Les jours passent, et Roland-Garros approche. L’édition 2024 des Internationaux de France débutera le 20 mai prochain. Rafael Nadal poursuit donc sa préparation pour arriver au meilleur de sa forme au tournoi du Grand Chelem de Paris, lui qui revient tout juste d’une sérieuse blessure qui l’avait tenu éloigné des courts pendant plusieurs mois. La légende de 37 ans, éliminée du tournoi de Madrid en huitième de finale par Jiri Lehecka, n’a pas encore retrouvé son véritable niveau. D’ailleurs, l’Espagnol n’est pas encore certain de pouvoir participer à Roland-Garros au vu de son état physique actuel. Mais pour certains, Rafael Nadal pourrait très bien réaliser un coup de maître avec une stratégie bien à lui.

Tennis : Le clan Nadal lâche une révélation sur Djokovic https://t.co/h0WnG0NPuA pic.twitter.com/j2CqllDNHt — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

«Il est passé maître dans l’art...»

« Au début du tournoi, il a dit : ‘Si je me sens comme je me sens physiquement en ce moment, avec la confiance, sans savoir ce que j’ai, je ne sais pas si je jouerai à Roland‐Garros’, ce que j’ai tendance à ne pas croire. Je pense qu’il est passé maître dans l’art de sous‐promettre et de sur‐performer. Dans sa jeunesse, il abordait le premier tour de Roland Garros contre un joueur classé 70e au monde et se disait : ‘Je ne sais pas, ça peut aller dans les deux sens’ » a d’abord expliqué Andy Roddick dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«Il fera partie des cinq premiers favoris à Roland Garros»