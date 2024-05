Tennis : Le clan Nadal lâche une révélation sur Djokovic

Jean de Teyssière

Durant plus de deux décennies, trois joueurs de tennis se sont affrontés et ont marqué l'histoire de leur sport : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Le Suisse a pris sa retraite après avoir remporté 20 titres du Grand Chelem, tandis que Rafael Nadal dispute sa dernière saison mais que Novak Djokovic semble avoir encore quelques années devant lui. Pour Toni Nadal, qui a entraîné le Marjorquin durant plusieurs années, le Serbe avait un peu plus envie d'être le meilleur que ses deux autres rivaux.

Si on cumule les titres du Grand Chelem remportés par Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, on atteint le chiffre 66. Un chiffre immense qui illustre parfaitement la performance exceptionnelle réalisée par ces trois hommes durant leur carrière. Avec un avantage pour Djokovic, qui a réussi à remporter 24 titres du Grand Chelem.

«Je pense que Djokovic a toujours eu un peu plus envie d’être le meilleur de l’histoire»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Toni Nadal, l'oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal, a fait une confidence sur Novak Djokovic : « Je pense que Djokovic a toujours eu un peu plus envie d’être le meilleur de l’histoire. Rafael a toujours mené une vie normale, il jouait au tennis, vivait et mangeait normalement. Il jouait au football et faisait ceci et cela. Je m’y étais habitué au début, parce que je pensais que c’était bien pour lui, dans ses années de formation. Je me souviens que notre manager nous a dit un jour que nous n’étions pas très professionnels. »

«Djokovic a fait beaucoup plus attention à son alimentation»