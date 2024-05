Tennis : Nadal forfait à Roland-Garros ? Il répond !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé en huitièmes de finale à Madrid après un parcours honorable, Rafael Nadal sait qu'il est loin d'être encore à 100% et il ne sait pas comment son corps peut évoluer dans ce sens à Roland-Garros. L'Espagnol a été battu par Jiri Lehecka dans l'un de ses pires matches en termes d'occasions obtenues sur terre battue mais l'espoir est tout de même là. Sa participation à Roland-Garros n'est pas encore assurée mais il paraît difficile de le voir rater ce grand événement.

Dans quelques semaines, Rafael Nadal disputera peut-être son dernier match à Roland-Garros. L'Espagnol reste sur une victoire en 2022 et il n'avait jamais loupé le tournoi depuis sa première participation en 2005 avant l'année dernière. Malgré tout il sème le doute concernant sa participation à la fin du mois tout simplement car il sent que son corps n'est pas à 100%. Il se connaît bien et s'il sent qu'il ne peut plus gagner, il pourrait décider de ne pas essayer.

Nadal trop prudent ?

Rafael Nadal n'a jamais manqué d'humilité pendant toute sa carrière, même en abordant Roland-Garros. Il est impossible de le voir déclarer qu'il est en pleine forme et que même le match le plus anodin est facile, même si c'est l'impression que cela donne. « Au début du tournoi, il a dit : ‘Si je me sens comme je me sens physiquement en ce moment, avec la confiance, sans savoir ce que j’ai, je ne sais pas si je jouerai à Roland‐Garros’, ce que j’ai tendance à ne pas croire. Je pense qu’il est passé maître dans l’art de sous‐promettre et de sur‐performer. Dans sa jeunesse, il abordait le premier tour de Roland Garros contre un joueur classé 70e au monde et se disait : ‘Je ne sais pas, ça peut aller dans les deux sens’ » rappelle Andy Roddick.

Une volonté cachée ?

S'il était loin de pouvoir disputer convenablement un match de tennis à Barcelone, Rafael Nadal a progressé nettement la semaine suivante à Madrid. Cette semaine, il défendra ses chances à Rome dans l'espoir de gagner quelques matches. Du moins, c'est ce qu'on peut penser. « Avant, je n’y croyais pas vraiment, je faisais un roulement d’yeux quand il disait ça, mais maintenant je pense honnêtement qu’il part du principe que ça pourrait mal tourner, qu’il va se démener pour que ce ne soit pas le cas et qu’il va donner le meilleur de lui‐même. Si Rafa est en bonne santé et qu’il parvient à disputer deux tournois, il fera partie des cinq premiers favoris à Roland Garros » poursuit l'ancien numéro 1 mondial.

Un dernier au revoir

Pour Rafael Nadal, le tournoi de Madrid est la confirmation qu'il dispute actuellement la dernière saison de sa carrière. Le Majorquin a vécu un magnifique moment après sa défaite sur ses terres où il a confirmé que c'était la dernière fois qu'il jouait ici. Après cet événement, la perspective de le voir s'absenter pour Roland-Garros paraît plus qu'improbable. Il s'agit du tournoi le plus important de sa carrière...